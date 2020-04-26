مستشفيات "ووهان" خالية من أي حالة إصابة بفيروس (كورونا)





وشهدت "ووهان" 3869 وفاة أو ما يمثل 84% على مستوى البلاد، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

رام الله - دنيا الوطنأصبحت مستشفيات مدينة "ووهان" الصينية، خالية من أي حالة إصابة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).وقال مي فنغ، المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية، في إفادة صحفية "آخر الأخبار هي أنه بحلول 26 نيسان/ أبريل، كان عدد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) في "ووهان" صفراً، وذلك بفضل الجهود المشتركة لـ "ووهان" والعاملين الطبيين من جميع أنحاء البلاد".وسجلت المدينة التي بدأت منها جائحة (كورونا) العالمية، 46452 حالة إصابة أو 56% من إجمالي الإصابات على مستوى الصين.