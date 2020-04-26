إسبانيا تسجل أدنى مستوى بعدد وفيات (كورونا) منذ أكثر من شهر

تراجع العدد اليومي للوفيات بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) في إسبانيا، إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهر.





وسجلت وزارة الصحة الإسبانية، 288 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما بلغت حصيلة الإصابات 207634 بزيادة 1729 عن اليوم السابق.



وذكرت أن إجمالي الوفيات، ارتفع بذلك إلى 23190 من 22902 في اليوم السابق، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وتمثل أرقام اليوم تراجعاً حادا لليوم الثاني على التوالي في معدل الإصابات الجديدة (مقارنة مع 2944 و6740 السبت والجمعة الماضيين).



وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية والثالثة على التوالي في قائمة الدول الأكثر تضرراً بـ (كورونا) في العالم من حيث الإصابات والوفيات.



رام الله - دنيا الوطن