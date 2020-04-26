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سوريا تُعلن فك الحظر عن أولى البلدات المعزولة صحياً

سوريا تُعلن فك الحظر عن أولى البلدات المعزولة صحياً
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الحكومة السورية، اليوم الأحد، فك الحظر عن أولى البلدات السورية، التي تم تطبيق العزل الصحي الإلزامي عليها بعد تأكيد خلوها من (كوفيد- 19).

وأعلنت وكالة الأنباء السورية، فك العزل الصحي عن بلدة عين منين، بعد التأكد من عدم وجود أي حالة مصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس (كورونا) المستجد.

وبحسب بيان الوكالة، قضت بلدة عين منين، أولى البلدات السورية المحجورة، 25 يوماً في العزل الصحي الإجباري، بعد تسجيل وفاة لامرأة مصابة بفيروس (كورونا) فيها.

وكان مدير عام مشفى الأسد الجامعي، الدكتور حسين المحمد في العاصمة السورية دمشق، أعلن أمس صدور نتائج 11 حالة جديدة مشتبه بإصابتها بفيروس (كورونا) وكلها سلبية "غير مصابة". 

وجاء ذلك، إضافة إلى 32 حالة، ظهرت نتائجها خلال الأسبوع الماضي، وكانت سلبية، بالتوازي مع عودة قطاع الأعمال والمهن إلى العمل منذ أيام في مختلف المحافظات السورية.

يأتي ذلك، مع بدء الحكومة السورية منذ أيام تخفيف إجراءات الحظر والحجر في البلاد، حيث اقتصرت الإصابات المسجلة في سوريا لتاريخ اليوم على 24 حالة، شفيت منها 6 حالات، وتوفيت حالتان، فيما مر اليومان الأخيران من دون تسجيل إصابات جديدة.

ووافقت الحكومة السورية، يوم الخميس الماضي على تمديد ساعات فتح المحلات، وكافة المهن التجارية والخدمات؛ لتصبح من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً، بما يمكن المواطنين من تأمين احتياجاتهم تماشياً مع خصوصية شهر رمضان.

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