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تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق

تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف المتحدث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻮات المسلحة العراقية، اﻟﻠﻮاء ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺧﻠﻒ، أن بغداد وواشنطن، ستتفاوضان في حزيران/ يونيو المقبل، على وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق.

وقال خلف، وفق صحيفة (الصباح) العراقية، إن اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺳﻴﺒﺤﺜﺎن ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺘﻌﻘﺪ ﻓﻲ حزيران/ يونيو المقبل وﺿﻊ اﻟﺠﺪاول اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ، ﻻﻧﺴﺤﺎب اﻟﻘﻮات اﻷﻣﺮﻴﻛﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ، اﺳﺘﻨﺎداً ﻟﻘﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﺑﺨﺮوج اﻟﻘﻮات اﻷﻣﺮﻴﻛﻴﺔ، وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﺎﺗﻔﺎق الطرفين اﻟﻌﺮاﻗﻲ والأمريكي. 

وشدد على أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺟﺎدة ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻧﺴﺤﺎب اﻟﻘﻮات اﻷﻣﺮﻴﻛﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.

وأوضح ﺧﻠﻒ أن "اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻠﻤﻬﺎ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻷﻣﺮﻴﻛﻲ ﻟﺪى ﺑﻐﺪاد ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء المستقيل ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ المهدي، ﻛﺎﻧﺖ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺟﺪاً، وﺗﻀﻤﻨﺖ ﺑﺤﺚ اﻟﻌﻼﻗﺔ الاستراتيجية ﺑﺠﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ بين اﻟﻌﺮاق واﻟﻮﻻﻳﺎت المتحدة، ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺼﻞ، وﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﻬﻢ وﺟﻴﺪ"، ﻣﺒﻴﻨاً أن "اﻟﻌﺮاق ﺳﻴﺒﺤﺚ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت المتحدة، ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺴﺤﺎب اﻟﻘﻮات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪي وﺗﻔﺼﻴﻠﻲ".

وﻟﻔﺖ ﺧﻠﻒ إﻟﻰ أن "اﻟﻮﻻﻳﺎت المتحدة، ﺧﻔﻀﺖ وﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﻮاﺗﻬﺎ، وﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻛﺒﺎدرة ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ، وﻫﻨﺎك ﺗﻔﻬﻢ وإﺷﺎرات إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻣﺮﻴﻛﻲ". 

ومع ذلك، أكد ﺧﻠﻒ، أن "اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ بين اﻟﻌﺮاق واﻟﻮﻻﻳﺎت المتحدة، ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات، ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار اﻻﻧﺴﺤﺎب"، ﻣﻮضحاً أن "المفاوضات ﺳﺘﻨﺎﻗﺶ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻼﻗﺔ بين اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓﻲ المجالات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ والمثبتة ﺿﻤﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ الإﻃﺎر الاستراتيجي".

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