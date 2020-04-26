عاجل

  • وزارة الصحة المغربية :تسجيل 150 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 4047

عربي

(أنصار الله) اليمنية توجه اتهاماً خطيراً للسعودية

(أنصار الله) اليمنية توجه اتهاماً خطيراً للسعودية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط: إن "مبادرة السلام التي أعلنها عشية العيد الخامس لثورة 21 أيلول/سبتمبر لا تزال قائمة"، مؤكداً الاحتفاظ بحق الرد.

وأكد المشاط، وفق صحيفة (الثورة) اليمنية، أن التواصل مع السعودية مستمر؛ لكنه يتعرض للمد والجزر، ولم يتجسد على أرض الواقع"، قائلاً: لن نغلق أي باب يفضي إلى السلام ولن نقدم تنازلاً يمس سيادة بلدنا".

وأوضح أن "الجمهورية اليمنية منفتحة في علاقات ودية مع كل الدول والحكومات، وأنها ترغب في سلام دائم وشامل، مشيراً إلى أن "للأمم المتحدة موقف سلبي من الحرب الاقتصادية على اليمن ووفرت الغطاء لتحالف العدوان".

وبشأن مرور عامين على مقتل رئيس المجلس السياسي السابق صالح الصماد، أكد المشاط، أن "اليمن خسرت باستشهاد الصماد قائداً عظيماً ورمزاً من رموزها، لما تميز به من صفات جسدت النموذج القرآني".

وشدد على "المضي في مشروع بناء الدولة ومواجهة العدوان الغاشم، واعداً بنصر أكيد ومحقق"، مشيداً "بما يتحقق على الصعيد العسكري والسياسي، وما حققته لجان المصالحة والعفو العام، وما أنجزته الجهات المختصة في عملية الإصلاح السياسي والإداري وعملية البناء".

وفيما يخص جائحة (كورونا) التي تنتشر في العالم، أكد المشاط "اتخذنا الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الشعب من الفيروس"، مؤكداً أن "دول العدوان بقياد السعودية لا تزال تسعى إلى إدخال الوباء إلى اليمن".

أخبار ذات صلة

سوريا تُعلن فك الحظر عن أولى البلدات المعزولة صحياً

سوريا تُعلن فك الحظر عن أولى البلدات المعزولة صحياً

تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق

تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق

العاهل السعودي يُصدر أمراً عاجلاً بشأن التمويل دون ترخيص

العاهل السعودي يُصدر أمراً عاجلاً بشأن التمويل دون ترخيص

مصرع شخصين بحريق ضخم في سوق تجاري ببغداد

مصرع شخصين بحريق ضخم في سوق تجاري ببغداد

الصحة المغربية: انخفاض في وفيات وإصابات كورونا

الصحة المغربية: انخفاض في وفيات وإصابات كورونا

الحكومة المصرية: أزمة (كورونا) طويلة ولن نترك المواطنين فريسة لها

الحكومة المصرية: أزمة (كورونا) طويلة ولن نترك المواطنين فريسة لها

الإفتاء الأردني يُحدد قيمة زكاة الفطر وموعد دفعها

الإفتاء الأردني يُحدد قيمة زكاة الفطر وموعد دفعها

شاهد: إدخال أصغر مصابيْن بفيروس (كورونا) إلى مستشفى مصري

شاهد: إدخال أصغر مصابيْن بفيروس (كورونا) إلى مستشفى مصري

التعليقات

الدنيا حكايات

أم هارون

أم هارون

شؤون فلسطينية

مجدلاني قرار الاحتلال بتجميد مبلغ 450 مليون شيكل من أموال السلطة قرصنة جديدة

مجدلاني قرار الاحتلال بتجميد مبلغ 450 مليون شيكل من أموال السلطة قرصنة جديدة

مصر تُحدد ثلاثة شروط لإذاعة القرآن بالمساجد قبل صلاتي المغرب والفجر

مصر تُحدد ثلاثة شروط لإذاعة القرآن بالمساجد قبل صلاتي المغرب والفجر

(الضمير) تُرسل نداء عاجلاً للتدخل من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى

(الضمير) تُرسل نداء عاجلاً للتدخل من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى

الإعلام الإسرائيلي: حوامة من قطاع غزة اخترقت أجواء الغلاف وعادت

الإعلام الإسرائيلي: حوامة من قطاع غزة اخترقت أجواء الغلاف وعادت

القدس: قوات الاحتلال تعتقل شابين من العيسوية

القدس: قوات الاحتلال تعتقل شابين من العيسوية

تيسير خالد: يُحذّر من الرهان أو الاعتماد على أكاذيب ومناورات حزب (أزرق أبيض)

تيسير خالد: يُحذّر من الرهان أو الاعتماد على أكاذيب ومناورات حزب (أزرق أبيض)

&#34;اللجنة الوطنية&#34;: (يونسكو) تزيد مساهمتها في المنح المقدمة لفائدة طلبة فلسطين

"اللجنة الوطنية": (يونسكو) تزيد مساهمتها في المنح المقدمة لفائدة طلبة فلسطين

طواقم وزارة الاقتصاد تضبط وتُصادر مفرقعات وألعاب أطفال ممنوعة

طواقم وزارة الاقتصاد تضبط وتُصادر مفرقعات وألعاب أطفال ممنوعة

منوعات

شقيق ياسمين عبد العزيز يجدد هجومه عليها بسبب أحمد العوضي

شقيق ياسمين عبد العزيز يجدد هجومه عليها بسبب أحمد العوضي

&#34;وفاة أحمد بدير&#34; يتصدر التريند عبر &#34;تويتر&#34;.. إليك الحقيقة

"وفاة أحمد بدير" يتصدر التريند عبر "تويتر".. إليك الحقيقة

علي معلول لـ&#34;رامز جلال&#34;: الثعبان أهون من التوقيع للزمالك

علي معلول لـ"رامز جلال": الثعبان أهون من التوقيع للزمالك

محيي إسماعيل: لهذا السبب لم أمثل مع عادل إمام رغم إعجابي بالدور

محيي إسماعيل: لهذا السبب لم أمثل مع عادل إمام رغم إعجابي بالدور

بلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان بسبب مافعله بالجواز المصري في &#34;البرنس&#34;

بلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان بسبب مافعله بالجواز المصري في "البرنس"

خطأ تاريخي في مسلسل &#34;أم هارون&#34; يزيد الجدل حوله

خطأ تاريخي في مسلسل "أم هارون" يزيد الجدل حوله

انتقادات وهجوم على ناصر القصبي بسبب هذا المشهد في مسلسله الجديد

انتقادات وهجوم على ناصر القصبي بسبب هذا المشهد في مسلسله الجديد

بعد شائعة وفاته.. ياسر العظمة يظهر بنفسه ويُفاجئ جمهوره بخبر جديد

بعد شائعة وفاته.. ياسر العظمة يظهر بنفسه ويُفاجئ جمهوره بخبر جديد

ابن غادة عادل يتوعد لرامز جلال

ابن غادة عادل يتوعد لرامز جلال

محيي إسماعيل يكشف كواليس المكالمة المسربة له مع تامر حسني

محيي إسماعيل يكشف كواليس المكالمة المسربة له مع تامر حسني

عربي

سوريا تُعلن فك الحظر عن أولى البلدات المعزولة صحياً

سوريا تُعلن فك الحظر عن أولى البلدات المعزولة صحياً

تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق

تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق

العاهل السعودي يُصدر أمراً عاجلاً بشأن التمويل دون ترخيص

العاهل السعودي يُصدر أمراً عاجلاً بشأن التمويل دون ترخيص

(أنصار الله) اليمنية توجه اتهاماً خطيراً للسعودية

(أنصار الله) اليمنية توجه اتهاماً خطيراً للسعودية