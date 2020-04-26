حزب (العمل) الإسرائيلي يُصوّت على الانضمام لحكومة نتنياهو وغانتس

قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، إنه من المتوقع، أن يقرر أعضاء مؤتمر حزب (العمل)، اليوم الأحد، بواسطة التصويت الرقمي عن بعد، ما إذا سيوافقون على اتفاقية الانضمام إلى حكومة الطوارئ الوطنية، التي تم التوقيع عليها في نهاية هذا الأسبوع مع حزب (أزرق أبيض).



وبحسب الاتفاقية، سيعمل عمير بيرتس وزيراً للاقتصاد والصناعة، وسيكون عضواً في مجلس الوزراء الأمني- السياسي، ومجلس الوزراء الاقتصادي، ومجلس وزراء (كورونا).



وسيعمل ايتسيك شمولي، وزيراً للرفاه والعمل والخدمات الاجتماعية، وسيكون عضواً في اللجنة الوزارية للتشريع، وفق الصحيفة.



ويتعهد حزب (العمل) في الاتفاق، بأنه لن يشارك بأي شكل من الأشكال في حل الائتلاف أو الحكومة أو (كنيست)، وسيدعم سن القانون النرويجي، كما يلتزم باتفاقيات التحالف الموقعة بين (أزرق أبيض) و(ليكود)، بما في ذلك تطبيق السيادة في الضفة الغربية، رهناً بموافقة الولايات المتحدة والتفاهمات الدولية.



ومن المفترض، أن يندمج (أزرق أبيض) و(العمل) في كتلة واحدة في الكنيست، مع تعهد حزب (العمل) أيضًا بدعم القانون الأساسي: الحكومة الجديد (حكومة التبادل).



وقالت عضو الكنيست ميراف ميخائيلي، التي تعارض الاتفاق: "ما فعله بيرتس وشمولي، هو بيع حزب العمل مقابل حقيبتين وصفر من التأثير، الوزراء 35 و36 ليس فقط سيفشلون في دفع أي شيء في حكومة نتنياهو اليمينية، بل ملتزمون بالتصويت على منح حصانة لنتنياهو، ودوس المحكمة، والديمقراطية".



وأضافت ميخائيلي: إن "بيرتس وشمولي استعبدا حزب العمل للتصويت على الضم من جانب واحد، وهو ما سيشطب اهم ميراث لإسحق رابين، هذا ليس تأثيراً من الداخل، بل إهانة من الداخل".



رام الله - دنيا الوطن