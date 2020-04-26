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دولي

تغريم أكثر من 50 ألف إسرائيلي لمخالفتهم تعليمات (كورونا)

تغريم أكثر من 50 ألف إسرائيلي لمخالفتهم تعليمات (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
فرضت الشرطة الإسرائيلية، غرامات على 1251 إسرائيلياً لمخالفتهم تعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية؛ لمكافحة انتشار فيروس (كورونا) خلال 24 ساعة. 

وأوضح موقع (والا)، أن تلك الغرامات شهدت زيادة 190 مخالفاً للتعليمات عن اليوم الذي سبق. 

وأفادت الشرطة الإسرائيلية، أنها فرضت غرامات مجموعها 50136 غرامة منذ تفشي الوباء، منها 39770 غرامة تتعلق بمغادرة الأماكن العامة، و5992 غرامة للإقامة في مكان محظور.

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