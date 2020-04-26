ابنة شقيق وزير الخارجية الصيني السابق تتحدث عن وفاة زعيم كوريا الشمالية





وأضافت "دعونا نرى كم سينتظرون؛ ليعلنوا الخبر رسمياً هذه المرة؟ بالمناسبة، الدكتور لين وين ليانغ حاول إنقاذ الجثة لفترة طويلة، وأنا لا أذيع أي أخبار زائفة أبداً، وسواء أكان موجوداً أم لا، فإن علاقات الصداقة التي تجمع الصين بكوريا الشمالية لن تتأثر، هناك مصادر مختلفة وتفاوت في مستوى التحليلات الإخبارية، لكن لا تجادلوني".



وكشفت (رويترز) أن الصين أرسلت إلى كوريا الشمالية فريقاً من الأطباء؛ للإشراف على الوضع الصحي لزعيم كوريا الشمالية.



وكانت مجلة (شوكان جينداي) اليابانية قالت: إن كيم في غيبوبة بعد إجراء عملية قلب تبعتها تعقيدات.



ونقلت المجلة عن عضو في الفريق الطبي لكيم، لم يذكر اسمه، إن الزعيم الكوري الشمالي، انهار خلال زيارة لمنطقة ريفية في نيسان/ أبريل، وتطلب وضعه الصحي إجراء عملية دعامات في القلب.

رام الله - دنيا الوطنأكدت تشين فينغ نائبة مدير تلفزيون (HKSTV) وابنة شقيق وزير الخارجية الصيني السابق على وفاة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.وقالت تشين فينغ عبر تطبيق (ويبو) للتواصل الاجتماعي وفق ما نقلته (سي ان بي سي): "بعض الناس ينتظرون التأكيدات الرسمية وافعلوا ما شئتم، لكنني لا أقول إلا الحقيقة، عندما توفي كيم إيل سونغ (الجد) انتظروا 34 ساعة؛ ليذيعوا الخبر في ذلك العام، وعندما توفي كيم جونغ إيل (الأب) انتظروا 51 ساعة؛ ليعلنوا الخبر".