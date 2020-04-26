الهند: 1990 إصابة و49 وفاة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

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رام الله - دنيا الوطن

في حصيلة يومية قياسية، سجلت الهند 1990 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 26496 شخصا.



وأعلنت وزارة الصحة في بيان لها اليوم الأحد، أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 49 خلال يوم وبلغ 824، وفق ما نقلته (روسيا اليوم).



وسجلت البلاد الرقم القياسي السابق في الإصابات خلال يوم الخميس، عندما تم رصد 1684 حالة جديدة.



وحسب بيانات وزارة الصحة، فإن 5804 مرضى بكورونا تماثلوا للشفاء، بينما لا يزال 19868 آخرون يتلقون العلاج.