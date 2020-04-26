بعد فرنسا.. كندا تحذر من استخدام أدوية الملاريا في علاج (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

حذرت إدارة الصحة في كندا من استخدام أدوية الملاريا، هيدروكسي كلوروكوين والكلوركوين، لمكافحة مرض(كورونا) أو علاجه، وذلك بعد أيام من إصدار فرنسا تحذيرا مماثلا.



وقالت إدارة الصحة الكندية، وفق ما نقلته (رويترز) إن هذين العقارين قد يسببان آثارا جانبية خطيرة من بينها مشكلات في نبضات القلب.



ونصحت بعدم استخدام هذين العقارين إلا بناء على وصفة من طبيب.



وسبق ذلك توجيه وكالة الأدوية الفرنسية السبت تحذيرا للأطباء، من استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين في مكافحة كوفيد-19.



كما أصدرت الوكالة الوطنية لأمن الأدوية والمنتجات الصحية في فرنسا تحذيرا بشأن العقار المضاد للملاريا والمستخدم كذلك لعلاج الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي.



وذكرت أن أكثر من نصف الحالات الـ321 "للأعراض الجانبية غير المستحسنة" للعلاجات المستخدمة حاليا لفيروس كورونا المستجد ناجمة عن عقار هيدروكسي كلوروكوين ومضاد الالتهابات المستخدم معه أزيترومايسين.