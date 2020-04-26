تراجع التلوث في إقليم خبي الصيني 15% من أكتوبر وحتى مارس

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رام الله - دنيا الوطن

حقق إقليم خبي الواقع في شمال الصين والمعرض للدخان الضبابي أهدافه المتعلقة بجودة الهواء بفارق كبير خلال الشتاء بعد جهود منسقة لمعالجة الانبعاثات حسبما قال مسؤول محلي اليوم الأحد دون أن يشير إلى إغلاق المصانع بسبب فيروس كورونا.



وبحسب (سي ان بي سي)، فقد قال هي ليتاو نائب رئيس المكتب البيئي الإقليمي إن متوسط تركيزات الجسيمات الدقيقة التي لا يتجاوز قطرها 2.5 ميكرومتر تراجعت بنسبة 15% خلال الفترة من أكتوبر تشرين الأول وحتى مارس آذار بالمقارنة مع العام السابق إلى 61 ميكروجراما لكل متر مكعب في حين تراجع ثاني أكسيد الكبريت بواقع الثلث.



وعزا معظم الخبراء هذا التراجع الكبير في تلوث الهواء عبر الصين في الربع الأول لتفشي فيروس كورونا وإجراءات الاحتواء الصارمة التي تم بموجبها فرض عزل عام على مدن وأقاليم بالكامل وقلصت بشكل كبير حركة المرور والنشاط الصناعي في كل أنحاء البلاد.



ومع بقاء ملايين في بيوتهم تراجعت تركيزات الجسيمات الدقيقة نحو 15% في أكثر من 300 مدينة صناعية خلال أول ثلاثة أشهر من 2020.



وتراجعت الانبعاثات في شنغهاي بنسبة 20% تقريبا في الربع الأول في حين تراجعت المتوسطات الشهرية في ووهان،حيث بدأت الجائحة، أكثر من الثلث بالمقارنة مع العام الماضي.



ولكن هي نائب رئيس مكتب خبي البيئي عزا هذا التراجع المحلي في التلوث إلى "التنفيذ الواعي" لقرارات الحكومة حتى في مواجهة الظروف المناخية غير المواتية.