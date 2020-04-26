الصحة الإسرائيلية: 199 وفاة و15398 إصابة بـ (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 5 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، جراء إصابتهم بفيروس (كورونا)، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 199 حالة، غالبيتهم من المسنين.



وذكر موقع (والا) الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، نقلاً عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد المصابين بالفيروس في إسرائيل، ارتفع إلى 15298 إصابة، بينهم 132 مريضاً بحالة الخطر.



وبحسب الموقع، أشار بيان وزارة الصحة الإسرائيلية، إلى أن عدد المرضى الموصولين بأجهزة التنفس، أصبح 100، وأن عدد الذين تعافوا من (كورونا) ارتفع إلى 6602 حالة.