ترامب يهاجم وسائل الإعلام مجددًا: تُزيفون الحقائق وتضللون الشعب الأمريكي

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رام الله - دنيا الوطن

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، مهاجمة، وسائل الإعلام الأمريكية، متهما اياها بتزييف الحقائق وطرح الأسئلة المعادية خلال مؤتمراته الصحفية اليومية التي يتحدث فيها عن فيروس كورونا المستجد.



وأكد ترامب، عبر تغريدة على حسابه بموقع (تويتر): "ما هو الغرض من عقد مؤتمرات البيت الأبيض الإخبارية، عندما لا تطرح وسائل الإعلام الرئيسية سوى الأسئلة المعادية، ثم ترفض الإبلاغ عن الحقيقة أو الحقائق بدقة".



وأضاف: "وسائل الإعلام تحصل على تقييمات قياسية ونسب مشاهدة عالية، والشعب الأمريكي لا يحصل على شيء سوى الأخبار الكاذبة، إنها لا تستحق الوقت والجهد".