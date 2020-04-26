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مصرع شخصين بحريق ضخم في سوق تجاري ببغداد

مصرع شخصين بحريق ضخم في سوق تجاري ببغداد
رام الله - دنيا الوطن
لقي شخصان مصرعهما، بعد اندلاع حريق كبير، فجر اليوم الأحد، في سوق تجاري جنوب شرق العاصمة العراقية بغداد، بحسب ما أفاد به موقع (روسيا اليوم).

وبحسب الموقع، فإن الحريق التهم محال تجارية في سوق بغداد الجديدة وأن 20 فريقا من الدفاع المدني تمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده، فيما لم تعرف حتى الآن أسباب الحريق.

ويشهد سوق منطقة بغداد الجديدة جنوب شرقي العاصمة حوادث متكررة من هذا النوع تكون الخسائر فيها بمئات آلاف الدولارات وربما أكثر.

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