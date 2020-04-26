فرنسا.. تحذير من استخدام (الكلوروكين) في علاج كورونا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية في فرنسا (ANSM)، أن استخدام دواء "هيدروكسي كلوروكين" في علاج كورونا، قد يظهر آثارا سلبية على المرضى في مراحل لاحقة.



وأفادت الوكالة الفرنسية بأنه تم الإبلاغ عن 321 إصابة تعافى أصحابها بعقار كلوروكين، لكن ظهرت عليهم آثار سلبية في وقت لاحق، مشيرة إلى "أن ذلك يرسل "إشارة تنبيه" في ما يتعلق بهذا العلاج، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضافت أن مسح ثلثي الحالات المذكورة وعددهم 215 شخصا، كشف أن هناك صلة محتملة بين الآثار الجانبية، والأدوية التي يتم إعطاؤها للمريض المصاب، فيما لم تثبت التجارب على هذا الدواء حتى الآن، نجاعته التامة وانعدام آثاره الجانبية.



وقال مدير برنامج الطوارئ في الصحة العالمية مايكل رايان، إن "المجتمع الطبي والعلمي يأخذ قدرات كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين في مكافحة كورونا على محمل الجد، ويجري استخدامهما في عدد من الاختبارات، وتم إصدار توصيات باعتمادهما في بعض الدول".



وتابع: "لكنه لا توجد أدلة دامغة حتى الآن تؤكد أن الدواء يعمل ضد COVID-19".