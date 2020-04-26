بعد تعافيه من (كورونا).. رئيس وزراء بريطانيا يستأنف عمله في هذا التاريخ

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفاد المتحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية، بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيعود لعمله يوم الاثنين المقبل الموافق 27 نيسان/ أبريل.



ووفق موقع قناة (العربية.نت) فقد تعافى جونسون يتعافى من إصابته بفيروس (كورونا) في منزله الريفي، بعدما أمضى ثلاثة أيام في العناية المركزة أوائل الشهر الجاري.



وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قد أعلن يوم الجمعة الماضي، أن جونسون الذي يمضي فترة نقاهة بعد دخوله إلى المستشفى لتلقي العلاج من الإصابة بوباء (كورونا) "في حالة جيدة جدا".