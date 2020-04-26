ليبرمان يواصل مهاجمة حكومة نتنياهو وغانتس

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رام الله - دنيا الوطن

واصل أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب (يسرائيل بيتنو)، الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي سيشكّلها رئيس الوزراء رئيس حزب (ليكود) بنيامين نتنياهو، وزعيم كتلة (أزرق-أبيض) بيني غانتس.



ووفق موقع قناة (i24 news)، فقد رفض ليبرمان المصطلحات والمسميات التي يطلقها نتنياهو وغانتس على الحكومة المشتركة بينهما بأنها حكومة وحدة وحكومة طوارئ، وقال: "إنها كأي حكومة عادية لنتنياهو.. إنها حكومة حصانة لنتنياهو من المحاكمة في ملفات الفساد ضده، وحكومة مناصب لأعضاء (أزرق أبيض)، إنها لا تتحدث بمصطلحات الوحدة".



ونفى ليبرمان الاتهامات بأنه يحاول "الإطاحة" بنتنياهو، مضيفا: "أنا أحاول قيادة أيديولوجيا، نتنياهو يقود أجندة نفاق.. حاولنا بناء بديل حزبي وطني وليبرالي. لو استمر غانتس في المخطط الذي صنعتُه، لوصلنا اليوم إلى حكومة وحدة، وليس إلى حكومة نتنياهو".



واستبعد ليبرمان بأن ينفذ نتنياهو تعهّداته باتفاق تشكيل الحكومة، وهو التنازل عن رئاسة الحكومة بعد عام ونصف لصالح غانتس، فقال "سيجلب نتنياهو الأعذار ولن ينفذ تعهداته، ومن ثم ستنهار الحكومة ويفكك الكنيست ويجر البلاد لانتخابات أخرى".