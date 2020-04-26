غوتيريش: قلقون حيال الأوضاع الصحية بغزة ونرفض ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن المطلوب اليوم في ظل وباء (كورونا) هو "التعاون بين الحكومات لمواجهة الجائحة لا الإجراءات الأحادية"، حيث أعرب عن "قلقه حيال الأوضاع الصحية في قطاع غزة وشرقي القدس على وجه الخصوص".



ووفق قناة (i24news) فقد عبر غوتيريش عن رفضه للتوجهات والنوايا الإسرائيلية بإعلان ضم المستوطنات أو أية أجزاء من الضفة الغربية، حيث اعتبر أن هذا القرار سيغلق باب المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويقضي على أفق حل الدولتين.



جاء ذلك في رسالة بعثها غوتيريش ردًا على رسالة للأمين العام لجامعة الدول العربية أبو الغيط قبل عدة أيام، حذر خلالها من خطورة استغلال إسرائيل للانشغال العالمي بمواجهة وباء كورونا لتثبيت وضع قائم جديد، وضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعلان السيادة الإسرائيلية عليها.