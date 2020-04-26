بيان مشترك لترامب وبوتين

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رام الله - دنيا الوطن

أحيت روسيا والولايات المتحدة، ذكرى لقاء تاريخي بين القوات الأميركية والقوات السوفياتية، خلال الحرب العالمية الثانية، شكل نموذجاً لكيفية "بناء الثقة والتعاون" بين البلدين.



ووفق (العربية.نت) فإنه يعتبر اللقاء بين القوات الأميركية والسوفياتية على نهر إلبه في ألمانيا في 25 نيسان/ أبريل 1945 محطة أساسية في الحرب العالمية الثانية، كانت بمثابة إيذان بهزيمة النازية.



وأكد بيان صادر عن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب، في الذكرى الـ 75 للواقعة، أنها تثبت كيف أن البلدين يمكنهما العمل معاً.



وجاء في بيان نشره الكرملين والبيت الأبيض، أن ذلك "مثال على كيفية تمكن بلدينا من وضع الخلافات جانباً، وبناء الثقة والتعاون باسم هدف مشترك".



وأضاف البيان الأمريكي الروسي: "بينما نعمل اليوم لمواجهة أهم التحديات في القرن الحادي والعشرين، فإننا نشيد ببسالة وشجاعة كل الذين قاتلوا معاً من أجل هزيمة الفاشية.. لن يُنسى عملهم البطولي أبداً".