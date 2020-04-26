الحكومة المصرية: أزمة (كورونا) طويلة ولن نترك المواطنين فريسة لها

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد: "إن التوجه العالمي، يسير نحو التعايش مع فيروس (كورونا)، مؤكداً أن الحكومة تواصل عملها من أجل دعم المواطنين".



وأضاف سعد في تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت: "الموضوع مطول.. ومش هنموت لو مروحناش سينما أو مسرح، ولكن سنعاني لو تم إغلاق مصنع"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأشار إلى أن فيروس (كورونا) سيؤثر حتماً على الحياة الاجتماعية للمصريين، مضيفاً أن ذلك "أمر يمكن تحمله".



وأكد أن الحكومة تعمل من أجل التقليل من التأثير السلبي لأزمة (كورونا) على الاقتصاد، ومعيشة المواطن.



وأوضح، أن تقليص ساعات حظر التجول في شهر رمضان، هدفه تقليل الزحام، مشدداً على أهمية وعي المواطن في مواجهة فيروس (كورونا).



وأكد أن الحكومة، لن تتوقف عن دعم المواطن في ظل الأزمة قائلاً: "لم ولن نترك المواطنين فريسة والحكومة تواصل عملها".