أول تصريح كوري رسمي على تقارير تحدثت عن وفاة "كيم جونغ أون"

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رام الله - دنيا الوطن

نفى رئيس جمعية الصداقة الكورية التقارير الإعلامية المتداولة، حول وفاة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.



ووفق ما نقلت وكالة (بلومبرغ) فقد قال رئيس الجمعية الكورية، أليخاندرو كاو دي بينوس: إن هذه الشائعات حول وفاة كيم جونغ أون "كاذبة وخبيثة".



ومؤخرًا، تحدثت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الصيني (Weibo) حول وفاة رئيس كوريا الشمالية، وقال المصدر إنه حصل على هذه المعلومة من مصدر "موثوق".



ونقلت صحيفة (نيويورك بوست) الأميركية، تصريحات عن مديرة في تلفزيون، تدعمه الصين، قالت فيها: إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قد "مات"، وذلك بعد أيام من تداول أخبار عن سوء حالته الصحية، بعد عملية جراحية في القلب.



ووفق قناة (الحرة) فإن "صاحبة الخبر التي لم تسمها الصحيفة الأميركية، هي نائبة رئيس شبكة (HKSTV) التلفزيونية في هونغ كونغ، والمدعومة من الصين".



وقالت نقلاً عن مصادر وصفتها بالقوية: إن كيم قد مات، معلنة ذلك عبر تطبيق (ويبو) للتواصل الاجتماعي في منشور حقق تفاعلاً واسعاً حسب موقع (إنترناشيونال بزنس تايم).



كما نقلت صحيفة (نيويورك بوست) تقارير غير مؤكدة منقولة عن مسؤول صيني في الحزب الحاكم، بأن كيم مات، بسبب عملية قلب فاشلة، سببها ارتجاف يد الجراح بشكل كبير.