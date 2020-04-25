استطلاع: 21% من سكان طهران يعانون مشاكل واضطرابات نفسية جراء كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

أظهر استطلاع أجراه مركز مكافحة فيروس كورونا في طهران، أن 47% من سكان العاصمة الإيرانية يعانون من مشكلات اقتصادية، وأن %21 منهم يعانون من مشاكل واضطرابات نفسية جراء الفيروس.



وقال 64.4% ممن استطلعت آراؤهم إنهم بحاجة لمساعدة اقتصادية من الحكومة من أجل استمرارية حياتهم المعيشية دون مشاكل، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وجاء في الاستطلاع أن 49.9% من سكان طهران، يوافقون بشدة على استمرار القيود وفرض المزيد منها للحفاظ على السلامة، ومنع انتشار كورونا المستجد في البلاد.



وطالب 31% من سكان العاصمة حكومة بلادهم بفرض الحجر الصحي الإلزامي، وفرض القيود على الجميع في طهران.