الصحة الإسرائيلية: 199 حالة وفاة و15298 إصابة بـ (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن تسجيل خمس حالات وفاة، و240 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 15298 إصابة من بينها من 199 حالة وفاة.



ووفقًا للمعطيات الرسمية، فإنه من مجمل الإصابات هناك 8439 وصفت حالتهم بالطفيفة، و98 حالة متوسطة، و127 حالة خطيرة، من بينهم 99 شخصاً موصولاً بجهاز التنفس الاصطناعي، بينما تماثل 6435 شخصًا للشفاء، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.