(نيويورك بوست): إعلام الصين يتحدث عن وفاة زعيم كوريا الشمالية

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت صحيفة (نيويورك بوست) الأميركية، تصريحات عن مديرة في تلفزيون، تدعمه الصين، قالت فيها: إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قد "مات"، وذلك بعد أيام من تداول أخبار عن سوء حالته الصحية، بعد عملية جراحية في القلب.



ووفق قناة (الحرة) فإن "صاحبة الخبر التي لم تسمها الصحيفة الأميركية، هي نائبة رئيس شبكة (HKSTV) التلفزيونية في هونغ كونغ، والمدعومة من الصين".



وقالت نقلاً عن مصادر وصفتها بالقوية: إن كيم قد مات، معلنة ذلك عبر تطبيق (ويبو) للتواصل الاجتماعي في منشور حقق تفاعلاً واسعاً حسب موقع (إنترناشيونال بزنس تايم).



كما نقلت صحيفة (نيويورك بوست) تقارير غير مؤكدة منقولة عن مسؤول صيني في الحزب الحاكم، بأن كيم مات، بسبب عملية قلب فاشلة، سببها ارتجاف يد الجراح بشكل كبير.



وأوضحت وكالة (رويترز) أن الصين، أرسلت إلى كوريا الشمالية فريقاً من الأطباء للإشراف على الوضع الصحي لزعيم كوريا الشمالية.