حاكم نيويورك: ارتفاع طفيف في وفيات (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، اليوم السبت، أن 437 شخصاً، توفوا بسبب إصابتهم بمرض (كوفيد-19) في ولايته خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وأشار إلى أن العدد اليومي للمرضى، الذين تستقبلهم المستشفيات انخفض إلى 1100 شخص، مقابل 1300 حالة سابقاً، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وكان كومو، أكد تسجيل 422 حالة وفاة جديدة، أمس الجمعة.



وسجلت الولاية، في 8 نيسان/ أبريل الجاري 799 حالة وفاة، وهي أسوأ حصيلة يومية في نيويورك، منذ بدء انتشار فيروس (كورونا) المستجد في الولايات المتحدة.