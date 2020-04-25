إدخال أصغر مصابيْن بفيروس (كورونا) إلى مستشفى مصري

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رام الله - دنيا الوطن

وصل إلى مستشفى الحجر الصحي بالصداقة الجديدة بمحافظة أسوان المصرية، طفلين مصابين بفيروس كورونا المستجد من محافظة الأقصر.



ووفق صحيفة (الديار) فإن الطفلين المصابين هما فريحه وشقيقها محمد ويبلغ عمرهما 3 سنوات، وهما من محافظة الأقصر.



وانتقلت لهما العدوى داخل الأسرة بعدما أصيبت والدتهما بالفيروس.