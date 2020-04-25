مصر.. الإفراج عن 4011 سجينًا بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات المصرية، الإفراج عن 4011 سجينا تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إخلاء سبيل بعض المحكوم عليهم ممن استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لعام 2020.



ووفق موقع صحيفة (اليوم السابع) فقد عقد قطاع السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 3778 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.



وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج المشروط لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 233 نزيلا إفراجا مشروطا.