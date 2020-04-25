شيخ الأزهر من حق الدولة تحديد الأسعار

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أنه من المؤسف في زمن الأوبئة أن يقوم البعض باحتكار السلع ورفع الأسعار.



وقال شيخ الأزهر، في برنامج (الإمام الطيب)، المذاع عبر فضائية (أون): إنه في هذه الحالة يحق للدولة شرعا التدخل المباشر لتحديد الأسعار حماية لحقوق العامة، والعلة في ذلك هو إلحاق الضرر للمواطنين، وهدم أصل من أصول الأخلاق.



وأضاف الطيب: "الاحتكار محرم في شرع الإسلام، ومواجهته لتحقيق مصلحة الناس لا تتم إلا بإجبار المحتكرين على الخضوع للأسعار التي تحددها الدولة".



وتابع: "في هذه الظروف القاسية، يجب علينا جميعا إحياء الأخلاق، والابتعاد عن الأسلوب الملتوي الذي يدفع دفعا لاحتكار السلع".