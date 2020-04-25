الصحة التركية: انخفاض وفيات وإصابات كورونا

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم السبت، عن تسجيل 106 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2706 حالة.



وقالت الوزارة: "تم كذلك تسجيل 2861 إصابة جديدة بالفيروس الجمعة، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 107 آلاف و773 شخصا، وهي أكبر حصيلة خارج أوروبا والولايات المتحدة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 25582 شخصا، مضيفة أنه تم إجراء 38308 فحوص للكشف عن كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وتشير الأرقام إلى انخفاض في عدد الوفيات والإصابات الجديدة، مقارنة مع يوم أمس الذي سجلت فيه 109 وفيات و3122 إصابة.