الملك سلمان يصدر قرارات اقتصادية جديدة

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أوامر جديدة تقضي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل بلا ترخيص وفق نظام مراقبة شركات التمويل.



ووفق موقع (سبق): إن الأمر الملكي يكفل "دقة رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة عليهم نظاما، بما يضمن حماية الاقتصاد، والمنع من استغلال احتياجات العموم بتمويلهم بطرق غير نظامية".



وثمن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني، مضامين الأمر الملكي، مؤكدا أن "الضوابط الجديدة ستحد من مزاولة نشاط التمويل لغير المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط".



وأكد الصمعاني، أن "الأمر الملكي تضمن الربط الإلكتروني مع مؤسسة النقد العربي السعودي لإنفاذ موجبه، ووضع الآليات والترتيبات اللازمة بالشراكة بين الجهتين".