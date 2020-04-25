دولي

روسيا: إصابة ثمانية طلاب في معهد "سوفوروف" العسكري بكورونا

روسيا: إصابة ثمانية طلاب في معهد "سوفوروف" العسكري بكورونا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إصابة ثمانية من تلاميذ أحد فروع معهد "سوفوروف" العسكري بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة في بيان أصدرته اليوم السبت، أن الإصابات سجلت بين طلاب يتعلمون في فرع المعهد بمدينة تفير التي تقع على بعد حوالي 180 كم شمالي موسكو، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأكدت أن التلاميذ المصابين تم عزلهم عن بقية الطلاب، وأنهم لا يعانون من أي أعراض للمرض، وحالتهم مستقرة.  

وأشارت الوزارة إلى أن جميع الطلبة والمعلمين بالمعهد قد تم تزويدهم بالمعدات الضرورية للحماية والوقاية من الفيروس، وأضافت أن المعهد تحول للتعليم عن بعد منذ بداية أبريل الجاري. 

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