الصحة الفرنسية: ارتفاع حصيلة وفيات كورونا لتصل إلى 22614

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية أن عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفع بـ369 حالة، ليصل الإجمالي إلى 22614.



وكانت وزارة الصحة سجلت 389 حالة وفاة جديدة أمس الجمعة، مقابل 516 يوم الخميس، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وبلغ عدد المصابين في فرنسا 161488 حالة، شفي منهم 44594 شخصا.



وقالت وزارة الصحة إن 124 مريضا نقلوا إلى وحدات العناية المركزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على الرغم من أن حصيلة الوفيات اليومية بمرض كوفيد-19 انخفضت باطراد خلال الأسبوعين الماضيين.



وتشير الأرقام المسجلة إلى انخفاض محسوس في عدد الوفيات مقارنة باليومين الماضيين، مع استمرار منحى انخفاض الإصابات.



ويعتزم الرئيس إيمانويل ماكرون تخفيف إجراءات العزل يوم 11 مايو بالبدء بفتح المدارس على الرغم من أن الحكومة يتعين عليها الانتهاء أولا من تحديد الطريقة التي ستعمل بها المدارس فعليا.



وذكرت وكالة "رويترز" أن وفيات فيروس كورونا بأنحاء العالم تجاوزت 200 ألف شخص.