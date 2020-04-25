المغرب يجيز عدم غسيل المتوفين بفيروس (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال المجلس العلمي الأعلى في المغرب: إن "المتوفين بفيروس كورونا شهداء"، مجيزا عدم غسل جثثهم، كون العملية تشكل خطرا على الأشخاص المكلفين بإعداد الجثث.



وأوضح المجلس، وفق موقع (هسبريس) أن "الفتوى جاءت نتيجة لما خلص إليه النظر في الجواب الفقهي في المسألة على ضوء الأحكام الشرعية المتعلقة بموتى المسلمين والمتضمن جواز عدم غسل المتوفين من إصابتهم بفيروس كورونا مراعاة للضرورة وللحفاظ على أرواح الأخرين من العدوى".



وأكدت الفتوى، إلى أن "المتوفى بهذا المرض الخطير والمعبر عنه بالطاعون يعتبر في حكم الشهداء"، مؤكدة أنه "يجوز شرعا للسلطة الصحية أن تتخذ من التدابير والإجراءات الوقائية ما تراه مناسبا لمنع انتقال العدوى من المصابين إلى الأصحاء".



وقال المجلس في مبررات الفتوى، إن "شرع الإسلام كرم الإنسان حيا بعديد من المزايا ما يحفظ له الكليات الخمس الضرورية في حياته والمتمثلة في حفظ الدين والعرض والنفس والعقل والمال".



وأضاف، أن "الشرع كرم الإنسان ميتا بما يحفظ له حرمته الشرعية وكرامته الإنسانية، في هذه الحال، وتتجلى في غسله وتكفينه والصلاة عليه".