دولي

تطورات كورونا بالعالم.. عدد الوفيات وصل لنحو 200 ألف والاصابات ثلاثة ملايين

تطورات كورونا بالعالم.. عدد الوفيات وصل لنحو 200 ألف والاصابات ثلاثة ملايين
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شهد العالم اليوم ارتفاع عدد الوفيات من جراء وباء فيروس كورونا إلى أكثر من 200 ألف، وهي حصيلة محزنة في خضم معركة بين البشرية وهذا الوباء الذي أصاب ما يقرب من 3 ملايين إنسان.

وبحسب أرقام جامعة جونز هوبكز، صباح السبت، فقد وصل عدد وفيات فيروس كورونا إلى 197 ألفا و698 حالة، وسجل أكبر عدد من الوفيات في الولايات المتحدة، ثم تليها إيطاليا فإسبانيا، وفقا لما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وكانت أرقام وفيات فيروس كورونا قد وصلت إلى 190 ألفا، صباح الجمعة، أي أنه تم تسجيل أكثر من 7 آلاف حالة وفاة خلال الساعات الأخيرة.

وقالت بكين إنه سجلت في الساعات الـ24 الأخيرة 12 إصابة بالفيروس، ولم تسجل أي وفاة.

وفيما يلي أبرز التطورات المتعلقة بفيروس كورونا عربيا ودوليا:

- عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم يتخطى عتبة الـ 200 ألف.

- ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في كندا إلى 44364 والوفيات إلى 2350.

- في الجزائر، ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا إلى 419، وتسجيل 129 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 3256 حالة.

- وزارة الصحة الفلسطينية تعلن تسجيل 11 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 495.

- بريطانيا تتجاوز العشرين ألف وفاة بكورونا، بعد تسجيل 711 وفاة جديدة في إنجلترا و23 وفاة في ويلز.

- وزارة الصحة العمانية تعلن تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

- وزير الصحة الكويتي: تعافي 43 مصابا بفيروس كورونا ليصل إجمالي المتعافين إلى 656.

- وزارة الصحة القطرية تعلن تسجيل 833 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 120.

- الإعلان عن حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في لبنان.

- تسجيل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3889.

- إسرائيل تعلن عن 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الاجمالي للإصابات إلى 15148.

- وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 5650.

- ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 152438 عقب تسجيل 2055 إصابة جديدة.

- ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 5500 عقب تسجيل 179 وفاة جديدة.

- بريطانيا تقترب من حاجز 20 ألف وفاة بكورونا في المستشفيات.

- روسيا تعلن تسجل 5966 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

- اليابان تعلن تسجيل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا في طوكيو.

- الهند وبكستان تخففان بعض قيود كورونا وتسمحان لبعض المتاجر بالعمل.

- أكدت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل 17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وزيادة الإصابات بواقع 102.

- منظمة الصحة العالمية: لا دليل على أن المتعافين من كورونا يحملون مضادات أجسام تحمي من الإصابة مرة أخرى.

- سنغافورة تسجل 618 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 12693 حالة.

- جامعة جونز هوبكنز: انخفاض معدل وفيات كورونا في الولايات المتحدة بتسجيل 1258 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

- المكسيك: ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا الى 12872 حالة و 1221 وفاة.

- تقترب البرازيل، أكبر دولة في أمريكا اللاتينية، من أن تصبح واحدة من بؤر فيروس كورونا المستجد، إذ وصلت الإصابات فيها إلى أكثر من 53 ألفا، مع تسجيل 3600 حالة في الساعات الـ24 الأخيرة، وبلغ إجمالي الوفيات 3700 حالة.

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