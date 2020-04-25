دولي

استطلاع: معظم الإسرائيليين راضون عن التوصل الى اتفاق حكومة وحدة

استطلاع: معظم الإسرائيليين راضون عن التوصل الى اتفاق حكومة وحدة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ابدى غالبية الإسرائيليين رضاهم عن إعلان حكومة الوحدة التي تم التوقيع على اتفاق بشأنها يوم الاثنين الماضي بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، وذلك وفقًا لنتائج استطلاع أجراه معهد "مدجام" ونشرته مساء أمس الجمعة القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي.

وبحسب الاستطلاع، فقد قال 56٪ من الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم، إنهم يؤيدون اتفاقية الائتلاف هذه، بعد عام ونصف من إدارة البلاد من قبل حكومة مؤقتة وثلاث جولات من الانتخابات البرلمانية.

ووفقا للاستطلاع، فإنه بحسب التوزيع السياسي لهؤلاء المواطنين حيال الاتفاق، فإن 67% ممن يؤيدون إقامة مثل هذا التحالف هم من الجانب اليميني للخارطة السياسية، مقابل 18٪ يعارضونه. 

وعلى جانب "وسط يسار" الخارطة السياسية، ينخفض هذا الدعم بشكل ملحوظ لتصل نسبة الرافضين لهذا التحالف في حكومة وحدة وطنية 43٪.

وأعرب 37٪ من المستطلعة آراؤهم عن رفضهم للعدد الكبير من الوزراء (36 وزيرًا) الذين ستتشكل منهم الحكومة، وهو العدد الأكبر في تاريخ حكومات إسرائيل.

ووفقًا لـ 52٪ ممن تم استطلاع آراؤهم، كان بيني غانتس هو الذي قدم أكبر قسط من التنازلات للتوصل إلى اتفاقية حكومة وحدة وطنية، والتي بموجبها سيستبدل غانتس، نتنياهو كرئيس للوزراء بعد سنة ونصف.

ويرى فقط 38٪ من الجمهور أن نتنياهو فعلًا سيفي بتعهد التناوب في موعده بعد عام ونصف مقابل 45٪ ممن لا يثقون بتعهده.     

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