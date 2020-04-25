الأردن: ثلاث إصابات جديدة بـ"كورونا" و6 حالات شفاء

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في الأردن، وهي لسائقي شاحنات على الحدود قادمين من دول مجاورة بينهم أردنيين وعربي.



وأضاف جابر، أنه تم تسجيل ست حالات شفاء، ليرتفع اجمالي عدد حالات الشفاء في المملكة إلى 332 حالة.



وأوضح أن اجمالي الاصابات في المملكة ارتفع إلى 444 حالة، بينها 332 حالة شفاء، وسبع وفيات، ليتبقى 105 حالات على أسرة الشفاء، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



يشار إلى أنه تم إجراء 2569 فحصا في الأردن اليوم السبت، ليترفع العدد الاجمالي للفحوصات منذ بداية الأزمة إلى 63737 فحص كورونا.