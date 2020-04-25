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الجزائر تعلن شفاء مصابين بفيروس (كورونا) خضعوا لعلاج كلوروكين

الجزائر تعلن شفاء مصابين بفيروس (كورونا) خضعوا لعلاج كلوروكين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الجزائر اليوم السبت، 129 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 3256 حالة.

كما ارتفعت أعداد الوفيات بالفيروس الفتاك، منذ تفشيه في البلاد، إلى 419، بعد وفاة أربع حالات جديدة، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.

في سياق متصل، نفلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مختصين، أن الحالات التي خضعت للبرتوكول الجديد المضاد لفيروس (كورونا)، والذي يعتمد على دواء الكلوروكين، أثبتت استجابة "تامة" لهذا النوع من العلاج.

وأكد رئيس مصلحة الأمراض المعدية بالمؤسسة الإستشفائية العمومية ببوفاريك (البليدة) الدكتور محمد يوسفي، أنه ومنذ 23 آذار/مارس، شفيت أكثر من 300 حالة إصابة بكوفيد-19 على مستوى هذه المؤسسة، وأضاف أن أكثر من 150 حالة غادروا المستشفى بعد التعافي التام.

وأفاد يوسفي وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم)، بأن بعض المصابين خضعوا للعلاج بالكلوروكين وفي حالات أخرى بالمضادات الفيروسية.

وأوضح أن نسبة 90% من الحالات التي خضعت لهذا العلاج أثبتت استجابتها التامة لهذا البرتوكول الذي أوصت به وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مؤكدا أن التحاليل المخبرية الأخيرة لهذه الحالات أثبتت تعافيها تماما من الفيروس.

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