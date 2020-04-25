رئيس (موساد) يزعم: بعض الدول العربية تشهد تفشياً خطيراً لفيروس (كورونا)





وأصبح عدد المصابين في أربع دول عربية فقط، هي السعودية والإمارات وقطر ومصر على الترتيب، أكثر من 37 ألفاً، لكن على الرغم من الزيادة الكبيرة في أعداد المصابين، فإن الزيادة في أعداد الوفيات كانت أقل من 290 وفاة فقط، في حين زاد عدد المتعافين خلال نفس الأسبوع بنحو خمسة آلاف.



وتتصدّر السعودية أعداد المصابين عربياً بـ16299 مصاب، توفي منهم 136، وتعافى 2215، تليها قطر التي أحصت 9358 إصابة، من بينهم 10 وفيات، وتعافي 929، ثم الإمارات التي سجّلت 9281 مصاباً، توفي منهم 64، وتعافى 1760 حتى الآن، ثم مصر 4092 مصاباً، ووفاة 294، فضلاً عن تعافي 1075.وسجل المغرب 3889 إصابة، و159 وفاة، وتعافي 498، تليه الجزائر بـ3127 إصابات، لكنها تتصدّر قائمة الوفيات عربياً بـ415 وفاة، مع تعافي 1408 أشخاص. ورصدت الكويت 2892 إصابة، و19 وفاة وتعافي 656 شخصاً، وأكدت البحرين تسجيل 2518 إصابة، و8 وفيات، و1113 متعافياً. وأحصت سلطنة عُمان 1905 إصابات، و10 وفيات، و329 متعافياً، فيما بلغ عدد الإصابات في العراق 1708، من بينها 86 وفاة، فضلاً عن تعافي 1204 أشخاص.



وأكدت جيبوتي حتى الآن تسجيل 999 إصابة، وحالتي وفاة، بينما تعافى 330 شخصاً. وأحصت تونس 922 إصابة، و38 وفاة، وتعافي 194 شخصاً، فيما سجل لبنان 704 إصابات، و24 وفاة، وتعافي 143 شخصاً، وسجلت فلسطين 484 إصابة، ووفاة 4، وتعافي 103 من الفيروس. أما الأردن فأحصى 444 إصابة، و7 وفيات، فيما تعافى 331 شخصاً.



وفي الصومال سُجِّلَت 328 إصابة، و16 وفاة، وتعافي 8 أشخاص، وأحصى السودان 174 إصابة، و16 وفاة، وتعافي 14 شخصاً، وسجلت ليبيا 61 إصابة، وحالتي وفاة، وتعافي 18 شخصاً. ورصدت في سورية 42 إصابة، و3 وفيات، وتعافي 6 أشخاص.



ولم تسجل موريتانيا أية إصابات جديدة عدا الـ7 المسجلة سابقاً، وتوفي من بينهم مصاب واحد، وتعافى الـ6 الآخرون، ما يعني أنه ليس لديها حالياً أي مصابين بفيروس (كورونا)، كما لم يُعلن في اليمن حتى الساعة سوى عن إصابة وحيدة.



رام الله - دنيا الوطنزعم رئيس جهاز (موساد) الإسرائيلي، يوسي كوهين، بأن تفشي فيروس (كورونا) المستجد "كوفيد-19" وتداعياته في الدول العربية، أخطر مما تعترف به هذه الدول.وادعى في تصريحات نقلتها قناة (كان): إن بعض الدول تشهد تفشياً خطيراً للفيروس، وعدد الوفيات فيها أعلى بكثير من الأرقام الرسمية المنشورة.وتابع كوهين: أن جهاز "موساد"، يعرف حقيقة الوضع في هذه الدول، وفق ادعائه.ووفق صحيفة (العربي الجديد)، فإن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في الدول العربية اليوم السبت، بلغ 57 ألف مصاب، من بينهم أكثر من 1300 وفاة حتى الآن، فيما ارتفع عدد المتعافين ليتجاوز 12 ألف متعافٍ حتى الآن.وقبل أسبوع واحد، وتحديداً السبت الماضي، كان عدد المصابين في الدول العربية يتجاوز 36 ألفاً، وأضيف إليهم خلال الأسبوع الأخير أكثر من 20 ألف مصاب جديد.