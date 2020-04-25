دولي

بريطانيا: 813 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

بريطانيا: 813 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت بريطانيا اليوم السبت، 813 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.

ووفق أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة البريطانية، فإن هذا الرقم يرفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد، إلى 20319، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

من جهتها، قالت وزيرة الداخلية البريطانية: إنه لم يتم تجاوز مرحلة الخطر وعلى السكان مواصلة اتباع التعليمات.

يتبع..

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