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لليوم الثاني على التوالي.. معدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) يسجل ارتفاعاً ملموساً

لليوم الثاني على التوالي.. معدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) يسجل ارتفاعاً ملموساً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الكويت اليوم السبت، أربع حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.

ووفق ما نقل موقع (روسيا اليوم)، فقد شهد معدل الإصابات اليومية ارتفاعا ملموسا لليوم الثاني على التوالي، كما أكدت وزارة الصحة الكويتية، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي (كورونا).

وقالت: إن حصيلة الوفيات بسبب الوباء بلغت 19 حالة، مشيرة إلى أن الضحايا الجدد هم مواطن كويتي (74 عاما) ومقيمون من الجنسيات المصرية (45 عاما) والبنغلاديشية (64 عاما) والهندية (59 عاما).

وسجلت الوزارة خلال الساعات الـ24 الماضية 278 إصابة جديدة بكورونا، بعد تسجيل 151 و215 إصابة يومي الخميس والجمعة الماضيين، وأصبح مجموع الإصابات حتى الآن 2892.

وتماثل 656 مريضا في الكويت للشفاء من (كورونا)، فيما لا يزال 2217 آخرون يتلقون الرعاية، بمن فيهم 58 شخصا في العناية المركزة 25 منهم في حالات حرجة.

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