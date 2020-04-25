ترامب يعلن عن إنجاز كبير صنعته بلاده في إطار مكافحة فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تجاوزت عتبة خمسة مليون اختبار بخصوص فيروس كورونا المستجد.
وأضاف ترامب، وفق (روسيا اليوم): "ذلك أكثر بكثير من أي دولة أخرى في العالم، في الواقع ، أكثر من جميع الدول الكبرى مجتمعة، ولا تصدقوا الأخبار المزيفة".
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تجاوزت عتبة خمسة مليون اختبار بخصوص فيروس كورونا المستجد.
وأضاف ترامب، وفق (روسيا اليوم): "ذلك أكثر بكثير من أي دولة أخرى في العالم، في الواقع ، أكثر من جميع الدول الكبرى مجتمعة، ولا تصدقوا الأخبار المزيفة".
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