ترامب يعلن عن إنجاز كبير صنعته بلاده في إطار مكافحة فيروس (كورونا)

دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تجاوزت عتبة خمسة مليون اختبار بخصوص فيروس كورونا المستجد.



وأضاف ترامب، وفق (روسيا اليوم): "ذلك أكثر بكثير من أي دولة أخرى في العالم، في الواقع ، أكثر من جميع الدول الكبرى مجتمعة، ولا تصدقوا الأخبار المزيفة".