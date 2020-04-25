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رسالة قطرية خطية للأمم المتحدة بشأن إنهاء "الحصار" عليها

رسالة قطرية خطية للأمم المتحدة بشأن إنهاء "الحصار" عليها
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وجهت الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، مندوبة دولة قطر لدى الأمم المتحدة، بيانا خطيا لمجلس الأمن الدولي جددت فيه الدعوة إلى "إنهاء الحصار الجائر وغير القانوني" المفروض على بلادها.

وجاء في البيان أن الأزمة "التي اختلقتها دول الحصار" مع دولة قطر "من الأزمات التي زادت من تعقيد الوضع في المنطقة وألقت بظلالها السلبية على أمنها واستقرارها"، مضيفة أنه "منذ ذلك الحين تتكشف النوايا السيئة وراء الحملة التحريضية والتضليلية ضد دولة قطر"، وفق (روسيا اليوم). 

وشدد البيان على ضرورة "إنهاء الحصار غير القانوني والجائر على دولة قطر، وإنهاء إغلاق دول الحصار لمجالاتها الجوية أمام الطائرات القطرية، الذي يعد انتهاكا للقانون الدولي وأحكام اتفاقية شيكاغو للطيران الدولي".

ولفت البيان إلى أن قطر تجدد استعدادها لتسوية الأزمة سلميا عبر الحوار البناء غير المشروط القائم على الاحترام المتبادل الذي يحفظ سيادة الدول، منوها بـ "الجهود المخلصة لأمير دولة الكويت الشقيقة، في الوقت الذي استمر فيه الطرف الآخر برفض الحوار".

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