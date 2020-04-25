عاجل

  • الخارجية: 1070 إصابة و53 حالة وفاة وتعافي 301 في صفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

  • بريطانيا تتجاوز العشرين ألف وفاة بفيروس (كورونا) بعد تسجيل 711 وفاة جديدة في إنجلترا

  • بريطانيا: 711 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) والإجمالي 18,084

  • الأردن: تعافي ستة مصابين بفيروس (كورونا)

  • الكويت: نسعى لتخفيف القيود قدر المستطاع ويصعب الجزم بعودة العمل بصورة طبيعية بعد

عربي

تسع وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في السعودية

تسع وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في السعودية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسع وفيات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد -19).

وبذلك، يرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس الفتاك في البلاد، إلى 136 حالة وفاة، وفق ما نقلت قناة (العربية).

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1197 إصابة جديدة، مؤكدة تعافي 166 شخصاً من الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 2215.

أخبار ذات صلة

رسالة قطرية خطية للأمم المتحدة بشأن إنهاء &#34;الحصار&#34; عليها

رسالة قطرية خطية للأمم المتحدة بشأن إنهاء "الحصار" عليها

شاهد: عالم مصري يكشف هوية بناة الأهرامات الحقيقيين

شاهد: عالم مصري يكشف هوية بناة الأهرامات الحقيقيين

شرطة الإمارات تستخدم التكنولوجيا الذكية في مكافحة فيروس كورونا

شرطة الإمارات تستخدم التكنولوجيا الذكية في مكافحة فيروس كورونا

رئيس الوزراء اللبناني: صورة الدولة باهتة في عقول اللبنانيين

رئيس الوزراء اللبناني: صورة الدولة باهتة في عقول اللبنانيين

الإمارات تُخفف القيود على الزيارات وممارسة الرياضة

الإمارات تُخفف القيود على الزيارات وممارسة الرياضة

كورونا: 40 وفاة و3,619 إصابة جديدة في 15 دولة عربية

كورونا: 40 وفاة و3,619 إصابة جديدة في 15 دولة عربية

الحريري يشنُ هجومًا &#34;غير مسبوق&#34; على دياب

الحريري يشنُ هجومًا "غير مسبوق" على دياب

(رويترز): السعودية تلغي العقاب بالجلد

(رويترز): السعودية تلغي العقاب بالجلد

التعليقات

الدنيا حكايات

طرائف تونسية والفن المصري

طرائف تونسية والفن المصري

شؤون فلسطينية

تشديد الإجراءات على كافة الحواجز داخل محافظة بيت لحم

تشديد الإجراءات على كافة الحواجز داخل محافظة بيت لحم

&#34;الديمقراطية&#34;: تصريحات دانون بوقف إمداد المواد لمواجهة (كورونا) منافية لأبسط مفاهيم الإنسانية

"الديمقراطية": تصريحات دانون بوقف إمداد المواد لمواجهة (كورونا) منافية لأبسط مفاهيم الإنسانية

إصابة مُسن بجراح متوسطة إثر حادث سير شرقي غزة

إصابة مُسن بجراح متوسطة إثر حادث سير شرقي غزة

عريقات: بيان الاتحاد الأوروبي حول رفضه ضم اسرائيل للضفة يمثل موقفا متقدما

عريقات: بيان الاتحاد الأوروبي حول رفضه ضم اسرائيل للضفة يمثل موقفا متقدما

الأوقاف تُؤكد على جميع مؤذنيها بالالتزام التام بموعد أذان الفجر الأول

الأوقاف تُؤكد على جميع مؤذنيها بالالتزام التام بموعد أذان الفجر الأول

غداً تشريح جثمان الشهيد نور البرغوثي بحضور طبيب ومحام فلسطينيين

غداً تشريح جثمان الشهيد نور البرغوثي بحضور طبيب ومحام فلسطينيين

سلطة جودة البيئة ترأس اجتماعاً دولياً في إطار اتفاقية (بازل) الدولية

سلطة جودة البيئة ترأس اجتماعاً دولياً في إطار اتفاقية (بازل) الدولية

أسرى فلسطين: إجراءات إدارة السجون الإسرائيلية لمواجهة (كورونا) دون المستوى المطلوب

أسرى فلسطين: إجراءات إدارة السجون الإسرائيلية لمواجهة (كورونا) دون المستوى المطلوب

منوعات

ابن غادة عادل يتوعد لرامز جلال

ابن غادة عادل يتوعد لرامز جلال

محيي إسماعيل يكشف كواليس المكالمة المسربة له مع تامر حسني

محيي إسماعيل يكشف كواليس المكالمة المسربة له مع تامر حسني

أيمن رضا يصف عبد المنعم العمايري بـ&#34;الصايع&#34;.. والأخير يرد بقسوة

أيمن رضا يصف عبد المنعم العمايري بـ"الصايع".. والأخير يرد بقسوة

أجور خيالية لنجوم الإعلانات في رمضان 2020

أجور خيالية لنجوم الإعلانات في رمضان 2020

إعلان ميس حمدان يُفجر موجة غضب على &#34;السوشيال ميديا&#34; ومُطالبات بمنع عرضه

إعلان ميس حمدان يُفجر موجة غضب على "السوشيال ميديا" ومُطالبات بمنع عرضه

خطأ فادح في &#34;البرنس&#34; يُحرج محمد رمضان في أول حلقة

خطأ فادح في "البرنس" يُحرج محمد رمضان في أول حلقة

ظهور خادمة هاربة في مسلسل كويتي يضعه في ورطة.. وبطلة العمل تُوضح

ظهور خادمة هاربة في مسلسل كويتي يضعه في ورطة.. وبطلة العمل تُوضح

القبض على سما المصري في أول أيام رمضان

القبض على سما المصري في أول أيام رمضان

تصريح غير متوقع من أصالة عن طليقها طارق العريان

تصريح غير متوقع من أصالة عن طليقها طارق العريان

بعد حلقة غادة عادل.. أول بلاغ رسمي ضد رامز جلال

بعد حلقة غادة عادل.. أول بلاغ رسمي ضد رامز جلال

عربي

تسع وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في السعودية

تسع وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في السعودية

شرطة الإمارات تستخدم التكنولوجيا الذكية في مكافحة فيروس كورونا

شرطة الإمارات تستخدم التكنولوجيا الذكية في مكافحة فيروس كورونا

رئيس الوزراء اللبناني: صورة الدولة باهتة في عقول اللبنانيين

رئيس الوزراء اللبناني: صورة الدولة باهتة في عقول اللبنانيين

الإمارات تُخفف القيود على الزيارات وممارسة الرياضة

الإمارات تُخفف القيود على الزيارات وممارسة الرياضة