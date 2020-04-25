تسع وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في السعودية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسع وفيات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد -19).



وبذلك، يرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس الفتاك في البلاد، إلى 136 حالة وفاة، وفق ما نقلت قناة (العربية).



وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1197 إصابة جديدة، مؤكدة تعافي 166 شخصاً من الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 2215.