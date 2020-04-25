تسع وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في السعودية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسع وفيات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد -19).
وبذلك، يرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس الفتاك في البلاد، إلى 136 حالة وفاة، وفق ما نقلت قناة (العربية).
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1197 إصابة جديدة، مؤكدة تعافي 166 شخصاً من الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 2215.
سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسع وفيات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد -19).
وبذلك، يرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس الفتاك في البلاد، إلى 136 حالة وفاة، وفق ما نقلت قناة (العربية).
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1197 إصابة جديدة، مؤكدة تعافي 166 شخصاً من الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 2215.
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