إيران: انخفاض طفيف بحالات الإصابة والوفاة بفيروس (كورونا)

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

ارتفع عدد وفيات فيروس (كورونا) المستجد في إيران، إلى 5650 حالة، بعد وفاة 76 حالة جديدة، خلال 24 ساعة الماضية.



كما سجلت البلاد، وفق موقع (روسيا اليوم)، 1134 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 89328، فيما تشير الأرقام المسجلة، اليوم إلى انخفاض طفيف في حالات الإصابة والوفاة، مقارنة مع أمس الجمعة.



ونقل التلفزيون الرسمي عن كيانوش جهانبور، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، قوله: إن إجمالي عدد المصابين بالمرض وصل إلى 89328، منهم 3096 في حالة حرجة، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.