عاجل

  • الخارجية: 1070 إصابة و53 حالة وفاة وتعافي 301 في صفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

  • بريطانيا تتجاوز العشرين ألف وفاة بفيروس (كورونا) بعد تسجيل 711 وفاة جديدة في إنجلترا

  • بريطانيا: 711 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) والإجمالي 18,084

  • الأردن: تعافي ستة مصابين بفيروس (كورونا)

  • الكويت: نسعى لتخفيف القيود قدر المستطاع ويصعب الجزم بعودة العمل بصورة طبيعية بعد

دولي

روسيا تُسجّل رقماً قياسياً بعدد وفيات فيروس (كورونا) اليومية

روسيا تُسجّل رقماً قياسياً بعدد وفيات فيروس (كورونا) اليومية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت روسيا، اليوم السبت، 5966 إصابة مؤكدة جديدة بمرض فيروس (كورونا)، في 24 ساعة، مما رفع حصيلة البلاد من الإصابات، إلى 74588.

وأعلن المركز الروسي لإدارة أزمة فيروس (كورونا) المستجد، أن 66 مصاباً جديداً، توفوا بالفيروس الفتاك، مما رفع عدد الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 681، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وتمثل بيانات اليوم رقماً قياسياً، فيما يتعلق بعدد الوفيات اليومية، وارتفاعاً طفيفاً في الإصابات، بعد أن بلغ معدلها 5849 يوم أمس الجمعة.

وتعود معظم الإصابات والوفيات الجديدة إلى موسكو، البؤرة الأساسية لتفشي الوباء، حيث سجلت المدينة 41 وفاة و2612 إصابة، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 366 وفاة و39509 إصابة، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وبلغ إجمالي المتعافين في موسكو 3047 شخصاً بزيادة 312 شخصاً عن اليوم الماضي.

أخبار ذات صلة

ترامب يعلن عن إنجاز كبير صنعته بلاده في إطار مكافحة فيروس (كورونا)

ترامب يعلن عن إنجاز كبير صنعته بلاده في إطار مكافحة فيروس (كورونا)

شاهد: الطيبي يُغضب أعضاءً بـ (كنيست) بسبب ما قاله عن أردوغان

شاهد: الطيبي يُغضب أعضاءً بـ (كنيست) بسبب ما قاله عن أردوغان

إيران: انخفاض طفيف بحالات الإصابة والوفاة بفيروس (كورونا)

إيران: انخفاض طفيف بحالات الإصابة والوفاة بفيروس (كورونا)

إسبانيا تُسجّل انخفاضاً حاداً في عدد إصابات فيروس (كورونا)

إسبانيا تُسجّل انخفاضاً حاداً في عدد إصابات فيروس (كورونا)

ارتفاع وفيات كورونا في إسرائيل إلى 198

ارتفاع وفيات كورونا في إسرائيل إلى 198

روحاني: نتابع التحركات الأمريكية بدقة لكن لن نكون البادئين بأي حرب

روحاني: نتابع التحركات الأمريكية بدقة لكن لن نكون البادئين بأي حرب

المحكمة الأمريكية العليا ترفض وقف سياسة ترامب بشأن الهجرة خلال جائحة (كورونا)

المحكمة الأمريكية العليا ترفض وقف سياسة ترامب بشأن الهجرة خلال جائحة (كورونا)

صحيفة: رئيس كوريا الشمالية غادر العاصمة إلى مكان مجهول

صحيفة: رئيس كوريا الشمالية غادر العاصمة إلى مكان مجهول

التعليقات

الدنيا حكايات

طرائف تونسية والفن المصري

طرائف تونسية والفن المصري

شؤون فلسطينية

تشديد الإجراءات على كافة الحواجز داخل محافظة بيت لحم

تشديد الإجراءات على كافة الحواجز داخل محافظة بيت لحم

&#34;الديمقراطية&#34;: تصريحات دانون بوقف إمداد المواد لمواجهة (كورونا) منافية لأبسط مفاهيم الإنسانية

"الديمقراطية": تصريحات دانون بوقف إمداد المواد لمواجهة (كورونا) منافية لأبسط مفاهيم الإنسانية

إصابة مُسن بجراح متوسطة إثر حادث سير شرقي غزة

إصابة مُسن بجراح متوسطة إثر حادث سير شرقي غزة

عريقات: بيان الاتحاد الأوروبي حول رفضه ضم اسرائيل للضفة يمثل موقفا متقدما

عريقات: بيان الاتحاد الأوروبي حول رفضه ضم اسرائيل للضفة يمثل موقفا متقدما

الأوقاف تُؤكد على جميع مؤذنيها بالالتزام التام بموعد أذان الفجر الأول

الأوقاف تُؤكد على جميع مؤذنيها بالالتزام التام بموعد أذان الفجر الأول

غداً تشريح جثمان الشهيد نور البرغوثي بحضور طبيب ومحام فلسطينيين

غداً تشريح جثمان الشهيد نور البرغوثي بحضور طبيب ومحام فلسطينيين

سلطة جودة البيئة ترأس اجتماعاً دولياً في إطار اتفاقية (بازل) الدولية

سلطة جودة البيئة ترأس اجتماعاً دولياً في إطار اتفاقية (بازل) الدولية

أسرى فلسطين: إجراءات إدارة السجون الإسرائيلية لمواجهة (كورونا) دون المستوى المطلوب

أسرى فلسطين: إجراءات إدارة السجون الإسرائيلية لمواجهة (كورونا) دون المستوى المطلوب

منوعات

ابن غادة عادل يتوعد لرامز جلال

ابن غادة عادل يتوعد لرامز جلال

محيي إسماعيل يكشف كواليس المكالمة المسربة له مع تامر حسني

محيي إسماعيل يكشف كواليس المكالمة المسربة له مع تامر حسني

أيمن رضا يصف عبد المنعم العمايري بـ&#34;الصايع&#34;.. والأخير يرد بقسوة

أيمن رضا يصف عبد المنعم العمايري بـ"الصايع".. والأخير يرد بقسوة

أجور خيالية لنجوم الإعلانات في رمضان 2020

أجور خيالية لنجوم الإعلانات في رمضان 2020

إعلان ميس حمدان يُفجر موجة غضب على &#34;السوشيال ميديا&#34; ومُطالبات بمنع عرضه

إعلان ميس حمدان يُفجر موجة غضب على "السوشيال ميديا" ومُطالبات بمنع عرضه

خطأ فادح في &#34;البرنس&#34; يُحرج محمد رمضان في أول حلقة

خطأ فادح في "البرنس" يُحرج محمد رمضان في أول حلقة

ظهور خادمة هاربة في مسلسل كويتي يضعه في ورطة.. وبطلة العمل تُوضح

ظهور خادمة هاربة في مسلسل كويتي يضعه في ورطة.. وبطلة العمل تُوضح

القبض على سما المصري في أول أيام رمضان

القبض على سما المصري في أول أيام رمضان

تصريح غير متوقع من أصالة عن طليقها طارق العريان

تصريح غير متوقع من أصالة عن طليقها طارق العريان

بعد حلقة غادة عادل.. أول بلاغ رسمي ضد رامز جلال

بعد حلقة غادة عادل.. أول بلاغ رسمي ضد رامز جلال

عربي

تسع وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في السعودية

تسع وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في السعودية

شرطة الإمارات تستخدم التكنولوجيا الذكية في مكافحة فيروس كورونا

شرطة الإمارات تستخدم التكنولوجيا الذكية في مكافحة فيروس كورونا

رئيس الوزراء اللبناني: صورة الدولة باهتة في عقول اللبنانيين

رئيس الوزراء اللبناني: صورة الدولة باهتة في عقول اللبنانيين

الإمارات تُخفف القيود على الزيارات وممارسة الرياضة

الإمارات تُخفف القيود على الزيارات وممارسة الرياضة