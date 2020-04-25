روسيا تُسجّل رقماً قياسياً بعدد وفيات فيروس (كورونا) اليومية

سجلت روسيا، اليوم السبت، 5966 إصابة مؤكدة جديدة بمرض فيروس (كورونا)، في 24 ساعة، مما رفع حصيلة البلاد من الإصابات، إلى 74588.



وأعلن المركز الروسي لإدارة أزمة فيروس (كورونا) المستجد، أن 66 مصاباً جديداً، توفوا بالفيروس الفتاك، مما رفع عدد الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 681، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وتمثل بيانات اليوم رقماً قياسياً، فيما يتعلق بعدد الوفيات اليومية، وارتفاعاً طفيفاً في الإصابات، بعد أن بلغ معدلها 5849 يوم أمس الجمعة.



وتعود معظم الإصابات والوفيات الجديدة إلى موسكو، البؤرة الأساسية لتفشي الوباء، حيث سجلت المدينة 41 وفاة و2612 إصابة، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 366 وفاة و39509 إصابة، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وبلغ إجمالي المتعافين في موسكو 3047 شخصاً بزيادة 312 شخصاً عن اليوم الماضي.

رام الله - دنيا الوطن