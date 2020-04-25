إسبانيا تُسجّل انخفاضاً حاداً في عدد إصابات فيروس (كورونا)

سجلت إسبانيا، اليوم السبت، انخفاضاً حاداً في عدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19)،





كما أعلنت عن تسجيل 378 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس (كورونا)، لتبلغ حصيلة ضحايا الوباء 22902 وفاة، فيما تماثل 3353 شخصا للشفاء منذ أمس، وارتفع عدد المتعافين إلى 95708 أشخاص.



وتحتل إسبانيا القائمة الثانية والثالثة على التوالي في قائمة الدول الأكثر تضرراً بفيروس (كورونا) في العالم من حيث الإصابات والوفيات.

وأعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 2944 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ليصبح إجمالي عدد الإصابات، التي تم رصدها 223759، كما نقل موقع (روسيا اليوم).