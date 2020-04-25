شاهد: عالم مصري يكشف هوية بناة الأهرامات الحقيقيين

رام الله - دنيا الوطنأثار علي جمعة، عضو هيئة كباء العلماء في الأزهر، ومفتي مصر الأسبق، علي جمعة، الجدل بتصريحات حول هوية بناة الأهرامات.وقال علي جمعة في تصريحات تلفزيونية: "هناك كثير من الأقاويل، التي يرجحها العلماء، هو أن نبي الله إدريس هو من بدأ بناء الأهرامات، وعلم التحنيط، وأن وجه تمثال أبو الهول في مصر هو وجهه".وتابع بقوله "الأثريون سلكوا مسلكًا آخر، حيث قالوا: إن أبو الهول موجود قبل الأهرامات، وأن سيدنا إدريس ليس هو خوفو أو خفرع أو منكاورع".وقال جمعة: "الفراعنة كانوا يصورون مقدساتهم في صورة طائر أو حيوان أو أي كائنات أخرى، ولكن أبو الهول صوروه في شكل إنسان، وهو ما يتناسب مع كلمة المعلم الأول وحكيم الحكماء، وأن هذا النبي العظيم علم البشرية أشياء قبل الحضارة".وأشار مفتي مصر الأسبق، إلى أن توجهه نحو اسم النبي إدريس، جاء من دراسة وافية، مضيفاً "هناك أقاويل تشير إلى أن إدريس هو نفسه أوزويرس، الذي تتحدث عنه البرديات الفرعونية".