ارتفاع وفيات كورونا في إسرائيل إلى 198

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 198، بينما وصل عدد المصابين إلى 15,148.



وأشارت إلى أن عدد الحالات الخطيرة وصل إلى 130، منهم أكثر من 100 يخضعون لأجهزة تنفّس صناعي، فيما هناك 99 حالة متوسّطة، و8,562 طفيفة، وتماثل 6,159 من المصابين للشفاء.



وبحسب معطيات الصحة الإسرائيلية، يخضع 413 مريضًا للعلاج في المستشفيات، بينما يخضع 5,916 للعلاج في منازلهم، و2,397 للعلاج في الفنادق.



وتتّجه الحكومة الإسرائيليّة إلى إتاحة تخفيفات إضافيّة على التقييدات التي فرضتها لاحتواء تفشّي فيروس كورونا، منها فتح محلات تجارية وصالونات حلاقة، في حين يدفع مسؤولون إسرائيليون في الوزارة إلى فتح كامل للقطاع التجاري.