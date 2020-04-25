رئيس الوزراء اللبناني: صورة الدولة باهتة في عقول اللبنانيين

قال رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب: إن صورة ​الدولة​، باتت باهتة في عقول اللبنانيين، وذلك نتيجة ممارسات، أساءت إلى دورها، ما سبب فقدان ثقة الناس بها، لأنها انفصلت فعلياً عنهم.





ونقلت وكالة "النشرة" اللبنانية، تصريحات دياب، وذلك خلال زيارته المديرية العامة ل​قوى الأمن​ الداخلي في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث نوه بالقيادة الحكيمة لقوى الأمن الداخلي، التي تعاملت مع الوقائع بمسؤولية كبيرة في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة.



وأوضح دياب، أن صورة الدولة باهتة في نظر الللبنانيين، وغير موجودة فعلاً في عقول الناس، والدولة خسرت هيبتها، بسبب طعنات عميقة في داخلها.



وأشار دياب إلى أن المطلوب، اليوم فكّ الارتباط بين الدولة ومصالح السلطة، وربط الدولة بالمواطن مباشرة، وهكذا تبدأ تنقية فكرة الدولة من مفهوم السلطة.

رام الله - دنيا الوطن