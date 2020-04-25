عاجل

  • قطر: تسجيل 833 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وتعافي 120

  • بلجيكا: تسجيل 1032 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 45325

  • بلجيكا: تسجيل 241 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6917

  • غدا تشريح جثمان الشهيد نور البرغوثي بحضور طبيب ومحام فلسطينيين

  • قطر: 833 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) والإجمالي 8419

  • قطر: تسجيل 833 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8419

  • روسيا: تسجيل 5966 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 74588

  • روسيا: تسجيل 5966 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية

  • خبير اقتصادي: توقعات بانخفاض التحويلات المالية في فلسطين بحدود 17%

  • روسيا: تسجيل 66 وفاة و5966 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال يوم

عربي

رئيس الوزراء اللبناني: صورة الدولة باهتة في عقول اللبنانيين

رئيس الوزراء اللبناني: صورة الدولة باهتة في عقول اللبنانيين
حسن دياب
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب: إن صورة ​الدولة​، باتت باهتة في عقول اللبنانيين، وذلك نتيجة ممارسات، أساءت إلى دورها، ما سبب فقدان ثقة الناس بها، لأنها انفصلت فعلياً عنهم.

ونقلت وكالة "النشرة" اللبنانية، تصريحات دياب، وذلك خلال زيارته المديرية العامة ل​قوى الأمن​ الداخلي في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث نوه بالقيادة الحكيمة لقوى الأمن الداخلي، التي تعاملت مع الوقائع بمسؤولية كبيرة في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة.

وأوضح دياب، أن صورة الدولة باهتة في نظر الللبنانيين، وغير موجودة فعلاً في عقول الناس، والدولة خسرت هيبتها، بسبب طعنات عميقة في داخلها.

وأشار دياب إلى أن المطلوب، اليوم فكّ الارتباط بين الدولة ومصالح السلطة، وربط الدولة بالمواطن مباشرة، وهكذا تبدأ تنقية فكرة الدولة من مفهوم السلطة.

أخبار ذات صلة

الإمارات تُخفف القيود على الزيارات وممارسة الرياضة

الإمارات تُخفف القيود على الزيارات وممارسة الرياضة

كورونا: 40 وفاة و3,619 إصابة جديدة في 15 دولة عربية

كورونا: 40 وفاة و3,619 إصابة جديدة في 15 دولة عربية

الحريري يشنُ هجومًا &#34;غير مسبوق&#34; على دياب

الحريري يشنُ هجومًا "غير مسبوق" على دياب

(رويترز): السعودية تلغي العقاب بالجلد

(رويترز): السعودية تلغي العقاب بالجلد

هزة أرضية جديدة تضرب سوريا

هزة أرضية جديدة تضرب سوريا

مصر تكشف أرقام أول أيام &#34;رمضان&#34; الخاصة بفيروس (كورونا)

مصر تكشف أرقام أول أيام "رمضان" الخاصة بفيروس (كورونا)

ماذا قال محمد بن زايد برسائل التهنئة التي قدمها للإماراتيين بمناسبة رمضان

ماذا قال محمد بن زايد برسائل التهنئة التي قدمها للإماراتيين بمناسبة رمضان

شاهد: غضب في مصر بسبب سحور جماعي

شاهد: غضب في مصر بسبب سحور جماعي

التعليقات

الدنيا حكايات

طرائف تونسية والفن المصري

طرائف تونسية والفن المصري

شؤون فلسطينية

حنا: ندعو لرفع القيود بشكل تدريجي عن المواطنين مع الأخذ بالإجراءات الوقائية

حنا: ندعو لرفع القيود بشكل تدريجي عن المواطنين مع الأخذ بالإجراءات الوقائية

خبير اقتصادي: توقعات بانخفاض التحويلات المالية في فلسطين بحدود 17%

خبير اقتصادي: توقعات بانخفاض التحويلات المالية في فلسطين بحدود 17%

شركة كهرباء غزة تُطلق حملة لمشتركيها خلال شهر رمضان

شركة كهرباء غزة تُطلق حملة لمشتركيها خلال شهر رمضان

&#34;الديمقراطية&#34; تُرحب بمواقف أعضاء مجلس الأمن وتدعو لترجمتها إلى خطوات عملية

"الديمقراطية" تُرحب بمواقف أعضاء مجلس الأمن وتدعو لترجمتها إلى خطوات عملية

الاحتلال يُؤجل الإفراج عن الأسير قسام الخطيب رغم انتهاء محكوميته

الاحتلال يُؤجل الإفراج عن الأسير قسام الخطيب رغم انتهاء محكوميته

الاحتلال يُطلق النار وقنابل الغاز على مزارعين شرقي خانوينس

الاحتلال يُطلق النار وقنابل الغاز على مزارعين شرقي خانوينس

تقرير: ضوء أخضر أمريكي لحكومة طوارئ الاحتلال لضم المستوطنات وفرض السيادة

تقرير: ضوء أخضر أمريكي لحكومة طوارئ الاحتلال لضم المستوطنات وفرض السيادة

الاقتصاد الوطني تحيل 15 مخالفاً للنيابة وتُغلق أربع منشآت وتتلف 25 طن مواد تالفة خلال أسبوع

الاقتصاد الوطني تحيل 15 مخالفاً للنيابة وتُغلق أربع منشآت وتتلف 25 طن مواد تالفة خلال أسبوع

منوعات

محيي إسماعيل يكشف كواليس المكالمة المسربة له مع تامر حسني

محيي إسماعيل يكشف كواليس المكالمة المسربة له مع تامر حسني

أيمن رضا يصف عبد المنعم العمايري بـ&#34;الصايع&#34;.. والأخير يرد بقسوة

أيمن رضا يصف عبد المنعم العمايري بـ"الصايع".. والأخير يرد بقسوة

أجور خيالية لنجوم الإعلانات في رمضان 2020

أجور خيالية لنجوم الإعلانات في رمضان 2020

إعلان ميس حمدان يُفجر موجة غضب على &#34;السوشيال ميديا&#34; ومُطالبات بمنع عرضه

إعلان ميس حمدان يُفجر موجة غضب على "السوشيال ميديا" ومُطالبات بمنع عرضه

خطأ فادح في &#34;البرنس&#34; يُحرج محمد رمضان في أول حلقة

خطأ فادح في "البرنس" يُحرج محمد رمضان في أول حلقة

ظهور خادمة هاربة في مسلسل كويتي يضعه في ورطة.. وبطلة العمل تُوضح

ظهور خادمة هاربة في مسلسل كويتي يضعه في ورطة.. وبطلة العمل تُوضح

القبض على سما المصري في أول أيام رمضان

القبض على سما المصري في أول أيام رمضان

تصريح غير متوقع من أصالة عن طليقها طارق العريان

تصريح غير متوقع من أصالة عن طليقها طارق العريان

بعد حلقة غادة عادل.. أول بلاغ رسمي ضد رامز جلال

بعد حلقة غادة عادل.. أول بلاغ رسمي ضد رامز جلال

شمس الكويتية تُجدد هجومها على علا الفارس: &#34;مستعدة أعالجك لوجه الله&#34;

شمس الكويتية تُجدد هجومها على علا الفارس: "مستعدة أعالجك لوجه الله"

عربي

رئيس الوزراء اللبناني: صورة الدولة باهتة في عقول اللبنانيين

رئيس الوزراء اللبناني: صورة الدولة باهتة في عقول اللبنانيين

الإمارات تُخفف القيود على الزيارات وممارسة الرياضة

الإمارات تُخفف القيود على الزيارات وممارسة الرياضة

كورونا: 40 وفاة و3,619 إصابة جديدة في 15 دولة عربية

كورونا: 40 وفاة و3,619 إصابة جديدة في 15 دولة عربية

الحريري يشنُ هجومًا &#34;غير مسبوق&#34; على دياب

الحريري يشنُ هجومًا "غير مسبوق" على دياب