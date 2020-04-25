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الإمارات تُخفف القيود على الزيارات وممارسة الرياضة

الإمارات تُخفف القيود على الزيارات وممارسة الرياضة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الإمارات عن مجموعة إرشادات ونصائح اجتماعية وصحية، تتعلق بشروط تبادل الزيارات والعدد المسموح به، وطرق ممارسة الرياضة، خلال شهر رمضان المبارك، مع عدم الإخلال بتعليمات برنامج التعقيم الوطني وتوقيته. 

وأصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إحدى عشرة نصيحة، تتضمن السماح للأقرباء من الدرجة الأولى والثانية بتبادل الزيارات، مع تفادي زيارة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأكثر تأثراً بفيروس (كورونا)، مثل كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، وذلك وفق ما نقلته صحيفة (الشرق الأوسط). 

ووجهت الوزارة بـ"ألا يزيد عدد الموجودين في المكان على 5 أشخاص، مع مراعاة التباعد الجسدي وبمسافة لا تقل عن مترين"، إضافة إلى عدم السماح لكبار السن والمرضى وأصحاب الحالات الصحية المزمنة بمغادرة المنزل، وتجنّب الخروج إلى الأماكن العامة، حفاظاً على حياتهم. 

ولفتت إلى عدم السماح بعقد التجمعات سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، وحظر الخيام والمجالس الرمضانية، سواء داخل البيوت أو في الأماكن العامة، وحظر توزيع الطعام من الأفراد إلا من خلال التوزيع الجماعي للطعام، بإشراف الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية المعنية بذلك.

وحول ممارسة الرياضة، نصحت الوزارة والهيئة، بأن تكون قرب المنزل، كالمشي والجري وركوب الدراجات لنحو الساعة أو الساعتين، بحد أقصى 3 أفراد، مع اتباع التدابير الوقائية؛ خصوصاً التباعد المكاني بمسافة مترين وارتداء الكمامات، كما نصحت بالتقيد بعدم تبادل الطعام مع المقيمين في منازل مختلفة. 

وقالت: "في حال تلقي الطعام من أقارب أو أصدقاء في محيط المنزل، يراعى نقل الطعام في أوعية مناسبة محكمة الغلق، والتي تصلح للاستخدام مرة واحدة"، بينما أوضحت أن صلاة الجماعة وكذلك صلاة التراويح جائزة في المنزل، على أن يكون المصلون من أعضاء الأسرة الواحدة المقيمين في المكان نفسه. 

وأخيراً بما يتعلق بالعمالة المساعدة في المنازل، فإنه يحظر لقاؤهم بأي أشخاص خارج المنزل، أو تلقي طعام من مصدر غير معلوم، مع إمدادهم بتجهيزات الوقاية اللازمة حال ضرورة تعاملهم مع أشخاص من خارج المنزل، وتوجيههم للإجراءات الوقائية اللازم عليهم اتباعها في حالة تلقي أي طرود أو بضائع من خدمات التوصيل. 

وأوضحت: "في جميع الأحوال، يراعى في كل ما سبق التقيد بالإجراءات الاحترازية، والاهتمام الدائم بتعقيم اليدين وغسلهما جيداً بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، وتجنّب ملامسة الوجه، تفادياً لإمكانية التقاط العدوى". 

وأكدت الوزارة والهيئة في ختام التعميم أن تلك الإجراءات تأتي مراعاة للعادات والتقاليد الاجتماعية المرتبطة بالشهر الفضيل، وفي الوقت نفسه للحفاظ على السلامة والصحة العامة. وارتفع عدد الحالات المسجلة بفيروس (كورونا) المستجد في الإمارات إلى 9281 حالة، وذلك بعد إضافة 525 مصاباً يوم أمس، من خلال إجراء أكثر من 32 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع، تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في البلاد، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن وفاة ثماني حالات لمصابين من جنسيات مختلفة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد؛ خصوصاً أنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 64 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 123 حالة جديدة لمصابين بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد 19)، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 1760.

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